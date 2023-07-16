“هيئة الاتصالات” تعود للتنبيه من “الاحتيال”

عادت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، للتحذير من عدة أنواع من الاحتيال وأشكاله المختلفة، التي يمكن التعرض لها بشكل يومي.
وأوضحت الهيئة أن الاحتيال قد يتمثل في صورة اتصال مشبوه، يطلب معلومات شخصية أو يدعي أنه جهة رسمية ويطلب رمز التحقق OTP.
وذكرت أن محاولات الاحتيال قد تتخذ أيضًا صورة رسائل مشبوهة، من رقم يدعي أنه جهة رسمية تطلب تحديث المعلومات من متلقي الاتصال، كما يمكن أن يتمثل في صورة روابط مشبوهة، شبيهة بالتي تخص الجهات الرسمية.
وأشارت إلى عدة صفات للمحتالين، أبرزها إصراره على ممارسة الخداع حتى في حال لم يرد الشخص على اتصالاته، واتباعه أشكالًا مختلفة من خلال إرسال رسالة، ثم الاتصال بالضحية وادعاء تقديم المساعدة له. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه في حال وصول المحتال لهدفه، يسعى لخداع الأشخاص المقربين من الضحية، ولذلك يجب تنبيههم بشتى السبل من هذه الممارسات، كما حذرت من الانخداع بمعرفة المحتال لبعض المعلومات عن ضحيته، كون ذلك إحدى طرقه لممارسة الاحتيال.