ضيوف الرحمن ينعشون “إشغال السكن” بالمدينة

انتعش إشغال السكن في المدينة المنورة خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار توافد ضيوف الرحمن للزيارة بعد أدائهم مناسك الحج.
وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 55%، حيث وصل عدد الحجاج المُتبقين حتى أمس (السبت) إلى 166439 حاجاً من جنسيات مختلفة.
فيما بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة 431008 حجاج من عدة جنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين، كما استفاد من الخدمات الطبية المُقدمة لحجاج بيت الله الحرام 2072 حاجاً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة، إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 264525 حاجاً، بينما بلغ عدد المغادرين أمس 17651 حاجاً، غادر منهم 14801 حاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 87 رحلة.