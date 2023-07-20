سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11755نقطة

أنهى مؤشر الأسهم جلسة (الخميس)، مرتفعاً بنحو 3 نقاط، عند مستوى 11755نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 245 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.
وسجلت أسهم شركات: علم، والخريف، والعربية، والخدمات الأرضية، ورعاية الأكثر ارتفاعاً، بينما سجلت أسهم شركات: الباحة، ونقي، والإعادة السعودية، والدرع العربي، ودي آي جي الأكثر انخفاضاً. وفق “أخبار 24”.
وأغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو” مرتفعاً 187.74 نقطة ليقفل عند مستوى 23277 نقطة، وبتداولات 21 مليون ريال، وكمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.