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جديد المحليات > رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا
21/07/2023   11:16 ص

رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا

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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة Warmińsko-Mazurskie ببولندا.

وأبانت أنها اتخذت هذا القرار بناءً على تقرير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والذي يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة Warmińsko-Mazurskie، وعدم تسجيل أي حالات تفشٍّ جديدة للمرض فيها.

يذكر أن الهيئة قررت، أول أمس (الأربعاء)، فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة Podlaskie في بولندا بسبب تفشي مرض نيوكاسل بها. وفق “أخبار 24”.

رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا

جديد المحليات
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