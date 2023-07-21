نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > المملكة تؤكد الاهتمام بالحماية الاجتماعية لـ”العمّال”
21/07/2023   5:42 م

المملكة تؤكد الاهتمام بالحماية الاجتماعية لـ”العمّال”

+ = -
508

استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم، نهج المملكة الاستباقي في الاهتمام بموضوعات المهارات وتنمية الموارد البشرية، والحماية الاجتماعية الشاملة للعمّال مع مراعاة الاعتبارات الخاصة لأنماط العمل الحديثة.

وأشار الوزير إلى أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة في هذا السياق، وذلك خلال رئاسته لوفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، والمنعقد في مدينة إندور بالهند.

وفي كلمته خلال الاجتماع، لفت الراجحي إلى أن أبرز تلك المبادرات التي أطلقتها المملكة، هي مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، ومسرّعة المهارات، وبوابة العمل الحر، ومنجزات تلك المبادرات، وأثرها الجوهري على سوق العمل السعودي، مؤكداً أهمية إتاحة الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وضرورة تسهيل الوصول إلى خطط الضمان الاجتماعي للجميع.

وقدّم الراجحي شكره للحكومة الهندية على حسن استضافتها لأعمال المجموعة، وما قامت به من جهود في وضع أولويات هامة ومؤثرة، متمنياً لجمهورية البرازيل كل التوفيق في رئاستها المقبلة لأعمال المجموعة.

ويشارك بالاجتماع عدد من وزراء العمل والتوظيف للدول الأعضاء بمجموعة العشرين، والدول المدعوّة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وبعض الممثلين من منظمات المجتمع المدني.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرأس وفد المملكة بالاجتماع
وفق “أخبار 24”.

المملكة تؤكد الاهتمام بالحماية الاجتماعية لـ”العمّال”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885267742.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.