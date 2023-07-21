المملكة تؤكد الاهتمام بالحماية الاجتماعية لـ”العمّال”

استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم، نهج المملكة الاستباقي في الاهتمام بموضوعات المهارات وتنمية الموارد البشرية، والحماية الاجتماعية الشاملة للعمّال مع مراعاة الاعتبارات الخاصة لأنماط العمل الحديثة.
وأشار الوزير إلى أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة في هذا السياق، وذلك خلال رئاسته لوفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، والمنعقد في مدينة إندور بالهند.
وفي كلمته خلال الاجتماع، لفت الراجحي إلى أن أبرز تلك المبادرات التي أطلقتها المملكة، هي مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، ومسرّعة المهارات، وبوابة العمل الحر، ومنجزات تلك المبادرات، وأثرها الجوهري على سوق العمل السعودي، مؤكداً أهمية إتاحة الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وضرورة تسهيل الوصول إلى خطط الضمان الاجتماعي للجميع.
وقدّم الراجحي شكره للحكومة الهندية على حسن استضافتها لأعمال المجموعة، وما قامت به من جهود في وضع أولويات هامة ومؤثرة، متمنياً لجمهورية البرازيل كل التوفيق في رئاستها المقبلة لأعمال المجموعة.
ويشارك بالاجتماع عدد من وزراء العمل والتوظيف للدول الأعضاء بمجموعة العشرين، والدول المدعوّة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وبعض الممثلين من منظمات المجتمع المدني.