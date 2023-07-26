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جديد المحليات > “استشهاد” طاقم مقاتلة سعودية
27/07/2023   12:43 ص

“استشهاد” طاقم مقاتلة سعودية

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كشفت وزارة الدفاع، عن استشهاد طاقم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، بعد تعرضها لحادث سقوط، أثناء قيامها بمهمة تدريبية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن حادثة سقوط الطائرة المقاتلة، وهي من نوع (ف-15 اس ايه) جرت الساعة الثانية من مساء الأربعاء 26 يوليو 2023، بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

وتوجه العميد المالكي، بالدعاء للشهيدين ـ رحمهما الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.  وفق “أخبار 24”.

“استشهاد” طاقم مقاتلة سعودية

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