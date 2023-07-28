رحلات “رؤساء الأندية”.. صفقات “أم استجمام”؟

تسارع الأندية الكبرى في دوري روشن للمحترفين الخطى من أجل إبرام المزيد من الصفقات استعدادًا للموسم الجديد الذي يُنتظر أن يكون موسمًا تاريخيًا في الكرة السعودية.
وتتناقل المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يوميًا أنباء تربط العديد من الأسماء العالمية بالانتقال إلى الدوري السعودي، وسط مطالبات من الجماهير لأنديتها بسرعة حسم ملفات الصفقات العالمية استعدادًا للموسم الجديد.
وتضاربت الأنباء خلال الفترة الماضية بشأن سفر رؤساء الأندية بالتزامن مع فترة الانتقالات الصيفية، دون أن يتم تحديد ماهية هذا السفر إن كان لإبرام صفقات جديدة أو لقضاء عطلة صيفية.
وكانت العديد من التقارير أكدت أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل يوجد في باريس للتفاوض مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، لكن هذا الأمر يمثل جزءًا من برنامج رحلة رئيس الهلال، حيث يوجد في باريس لإبرام المزيد من الصفقات العالمية، حيث تمكن من الحصول على توقيع اللاعب البرازيلي مالكوم نجم برشلونة السابق والقادم من زينيت سان بطرسبرغ.
وربما لن تكون صفقة مالكوم هي الوحيدة التي سافر فهد بن نافل من أجلها، حيث يسعى الهلال للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ماركو فيراتي. وفق “سبورت 24”.
في المقابل أشارت تقارير سابقة إلى أن رئيس نادي الاتحاد توجه إلى بريطانيا من أجل حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول.
لكن الحقيقة أن “أنمار” يوجد حاليًا في الطائف رفقة معسكر الفريق المقام في المحافظة استعدادًا لكأس الملك سلمان للأندية، وذلك حسبما أكد الحساب الرسمي للنادي، حيث نشر مقطع فيديو أول من أمس الثلاثاء ظهر فيها الحائلي وهو يشارك اللاعبين إحدى الفعاليات على هامش المعسكر.
أما في النادي الأهلي فإن رئيسه خالد العيسى كان من المقرر سفره الأسبوع الماضي إلى أوروبا لحسم العديد من الملفات أبرزها ملف المدرب الجديد، قبل أن يتم تأجيل السفر للأسبوع الجاري، فيما تأمل جماهير الأهلي أن يتم حسم ملف المدرب خلال الأيام القليلة القادمة.