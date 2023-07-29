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رياضة > مدرب الشباب: لدينا نقص في المحترفين الأجانب
29/07/2023   9:49 ص

مدرب الشباب: لدينا نقص في المحترفين الأجانب

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علق مدرب الشباب، الأرجنتيني خوان براون، على تعادل فريقه أمام النصر، مساء الجمعة، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وقال براون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:”  قدمنا مباراة رائعة وأداء مميزا.. وكنا قريبين من التسجيل، ولدينا نقص في المحترفين الأجانب”.

وأوضح أن الشباب خاض المباراة في ظل وجود ثلاثة لاعبين صغار يشاركون للمرة الأولى.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة النصر ونظيره الشباب، مساء الجمعة، بالجولة الأولى في دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية. وفق “سبورت 24”.

وبتلك النتيجة، احتفظ الزمالك المصري بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تواجد الشباب والنصر في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل فريق، وبقي الاتحاد المنستيري في المركز الأخير دون نقاط.

مدرب الشباب: لدينا نقص في المحترفين الأجانب

رياضة
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