اتفاقية “سعودية – يابانية” بـ”الكربون” وأمن “الطاقة”

وقعت أرامكو السعودية ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني مذكرة تفاهم للتعاون في الأنشطة التجارية، وذلك في إطار مساعيهما لتعزيز التعاون في مجالي الحياد الكربوني وأمن الطاقة.
ووفق مذكرة التفاهم سيعمل المعهد على رفع مستوى التعاون مع أرامكو السعودية في أنشطتها التجارية والبحثية، وتواصلها مع أصحاب المصلحة على المستوى العالمي.
ووقّع المذكرة النائب الأعلى للرئيس للإستراتيجية وتحليل الأسواق في أرامكو السعودية، فهد الضبيب، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة، تسويا تيرازاوا، في جدة.
وتُعد أرامكو السعودية إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتهدف إلى الإسهام في تحول الطاقة من خلال العمل المتواصل لتطوير قدرات إنتاج الهيدروجين والأمونيا، والإسهام في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون. وفق “أخبار 24”.
وتربط معهد اقتصاديات الطاقة علاقة عميقة وراسخة مع أرامكو السعودية منذ انطلاق الشحنة التجريبية المشتركة للأمونيا الزرقاء من المملكة إلى اليابان في سبتمبر 2020م، وغيرها من المشاريع المشتركة.