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رياضة > مدرب السد: الهلال يعتمد على أسلوب الضغط العالي
29/07/2023   4:16 م

مدرب السد: الهلال يعتمد على أسلوب الضغط العالي

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تحدث المدير الفني لفريق السد القطري برونو ميغيل، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

وقال ميغيل خلال المؤتمر الصحفي: “أفهم حديث مدرب الهلال لأننا تنافسنا في الدوري والكأس سابقاً، وأنا لن أغير طريقتي وسألعب بأسلوبي، كما أعلم أن الهلال يلعب بالضغط العالي وسنتعامل مع ذلك”.

وأضاف: “أكرر ما قلته بأننا في مرحلة إعداد وسنخوض المباراة المقبلة ضد خصم صعب ومنافس قوي”.

وتابع: “فريقنا لم يلعب سوى 6 تمارين، وهذا أمر صعب بأن تلعب مباريات في هذه الظروف، وفي المباراة الأولى واجهنا فريقاً متكتلاً صعّب علينا المباراة”. وفق “سبورت 24”.

وأتم تصريحاته: “الجمهور يهمه الانتصار لكن نحن واقعيون، ونعرف أننا في مرحلة إعداد، ولكن سنلعب بجدية وسنقاتل أمام الهلال، والنتائج لن تحبطني بقدر العقلية التي نلعب بها”.

مدرب السد: الهلال يعتمد على أسلوب الضغط العالي

رياضة
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