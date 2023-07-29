مدرب السد: الهلال يعتمد على أسلوب الضغط العالي

تحدث المدير الفني لفريق السد القطري برونو ميغيل، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.
وقال ميغيل خلال المؤتمر الصحفي: “أفهم حديث مدرب الهلال لأننا تنافسنا في الدوري والكأس سابقاً، وأنا لن أغير طريقتي وسألعب بأسلوبي، كما أعلم أن الهلال يلعب بالضغط العالي وسنتعامل مع ذلك”.
وأضاف: “أكرر ما قلته بأننا في مرحلة إعداد وسنخوض المباراة المقبلة ضد خصم صعب ومنافس قوي”.
وتابع: “فريقنا لم يلعب سوى 6 تمارين، وهذا أمر صعب بأن تلعب مباريات في هذه الظروف، وفي المباراة الأولى واجهنا فريقاً متكتلاً صعّب علينا المباراة”. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته: “الجمهور يهمه الانتصار لكن نحن واقعيون، ونعرف أننا في مرحلة إعداد، ولكن سنلعب بجدية وسنقاتل أمام الهلال، والنتائج لن تحبطني بقدر العقلية التي نلعب بها”.