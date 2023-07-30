طقس حار بمعظم البلاد والدمام والأحساء الأعلى حرارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) بمختلف مناطق المملكة؛ حيث توقع أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة في المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة العظمى ستبقى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما تعاود الرياح المثيرة للأتربة والغبار نشاطها على امتداد طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.
ووفقاً لتقرير الأرصاد، فلا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.
ويتوقع أن تسجل مدينتا الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية، فيما تصل الحرارة إلى 46 درجة في مكة المكرمة وحفر الباطن، و 44 درجة بالمدينة المنورة وجدة وبريدة، و45 درجة بالعاصمة الرياض. وفق “أخبار 24”.