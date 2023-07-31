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جديد المحليات > برامج تدريبية لأكثر من 5 آلاف معلم بمكة
31/07/2023   7:48 م

برامج تدريبية لأكثر من 5 آلاف معلم بمكة

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس (الأحد)، إطلاق حزمة من البرامج التدريبية الصيفية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك بمشاركة 5019 معلماً ومعلمة في إدارات (مكة المكرمة – الليث – القنفذة التعليمية).

وأوضحت الإدارة العامة أن البرامج التدريبية تشمل 202 برنامج تدريبي في عدة مجالات، وتأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية، إلى جانب التطوير المهني الذي يلبي الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات، ببرامج نوعية.

وأشارت إلى أن البرامج تهدف لرفع مستوى الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، وفق المعايير المهنية ولتحسين نواتج تعلم الطلاب، مع تقديم منظومة من الحوافز كشهادات تدريبية، واحتساب الساعات التدريبية ضمن نقاط التطوير المهني في الترقية. وفق “أخبار 24”.

برامج تدريبية لأكثر من 5 آلاف معلم بمكة

جديد المحليات
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