مشروع لدراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع جامعة الملك خالد، إطلاق مشروع دراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات، بهدف وضع تصوُّر لنظام إدارة حرائق الغابات والوقاية منها.
وأوضح المركز أن التعاون يتضمن دراسة الغابات في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والتي تشمل (عسير – مكة المكرمة – المدينة المنورة – الباحة – نجران – جازان – ومدينة الطائف)، وذلك للعمل على تلافي الحرائق فيها، وتحديد وسائل مكافحة الحرائق إذا حدثت ومحاصرتها وإخمادها وإعادة تأهيل المواقع المتأثرة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل التعاون في عدة مجالات، مثل: توفير معلومات وبيانات عن حالة الغابات في المملكة؛ لاتخاذ إجراءات المراقبة والمتابعة والتحليل والحصر، إضافة إلى تقييم أسباب حرائق الغابات، وأكثر المناطق تكرارًا وتضررًا، للعمل على التصدي لأسباب حدوثها قبل حصولها حمايةً للنظام الغابي وتحديد أساليب وطرق إدارة وحماية الغابات بناء على ما يتلاءم مع أنواعها. وفق “أخبار 24”.
وأفاد المركز بأنه نظم أولى ورش عمل المشروع تحت عنوان تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في غابات المناطق الجنوبية والغربية، إذ تضمنت الورشة عددًا من المحاور منها المنهجية العالمية لإدارة مخاطر حرائق الغابات، والتأثيرات المناخية على إدارة حرائق الغابات، إضافة إلى عرض تقديمي حول الوضع الراهن لغابات المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة.