إنجاز 25.7 مليون خدمة عبر “تأميناتي أعمال”

أظهرت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد الخدمات المنجزة إلكترونياً عبر منصة “تأميناتي أعمال” للنصف الأول من عام 2023م بلغت 25.7 مليون خدمة؛ منها أكثر من 4.3 مليون خدمة استباقية لصاحب العمل والتي تنفذ له -دون طلب- وبشكل تلقائي.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية الشاملة والمتكاملة لأصحاب العمل، إذ تقدم منصة “تأميناتي أعمال” أكثر من 60 خدمة مؤتمتة بشكل كامل لإدارة العلاقة التأمينية بين صاحب العمل والمشترك، ويستفيد منها أكثر من 1.7 مليون منشأة حول المملكة لإدارة العمليات التأمينية لأكثر من 12 مليون مشترك في أنظمة التأمين الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه يمكن لأصحاب العمل التواصل مع ممثلي خدمة العملاء وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع المؤسسة عبر خدمة “الزيارة الافتراضية” التي تتيح للعميل التواصل المباشر بالصوت والصورة وإنهاء جميع المعاملات بكل يسر وسهولة ودون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع المؤسسة
وفق “أخبار 24”.