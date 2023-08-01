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رياضة > سعود بن نهار يقف على مدينة “فهد الرياضية”
01/08/2023   8:06 ص

سعود بن نهار يقف على مدينة “فهد الرياضية”

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وقف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، على مدينة الملك فهد الرياضية، التي تحتضن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم.

واطلع محافظ الطائف على المرافق التشغيلية للبطولة في مدينة الملك فهد الرياضية، حيث التقى في المركز الإعلامي الرئيس ممثلي وسائل الإعلام المختلفة العربية والدولية، مرحبًا بهم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، ومتمنيًا لهم طيب الإقامة في محافظة الطائف، والاستمتاع بمواقعها السياحية وأجوائها المعتدلة.

وأشاد الأمير سعود بن نهار بالإمكانيات المتعددة، والخدمات الإعلامية التي يقدمها المركز الإعلامي الرئيس لممثلي وسائل الإعلام، وكذلك العمل الكبير في مرافق المدينة الرياضية، ومثمنًا جهود الشباب السعودي العاملين في تطوير المدينة الرياضية بالطائف. وفق “سبورت 24”.

وتجول في مرافق المدينة الرياضية بصحبة مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي، ومدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي.

سعود بن نهار يقف على مدينة “فهد الرياضية”

رياضة
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