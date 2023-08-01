“التعليم الإلكتروني” يرصد 86 برنامجًا مخالفًا

رصد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 86 برنامجًا مخالفًا، وذلك لعدم ترخيصها وفق الأنظمة واللوائح التي أصدرها المركز، مؤكدًا أنه اتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأضاف المركز أنه باشر 166 بلاغًا على برامج التعليم والتدريب المقدمة بالنمط الإلكتروني عن بعد أو مدمج في المملكة، مشيرًا إلى أنه تم التحقق من 80 برنامجًا والتأكد من عدم مخالفتها والتزامها باللوائح والمعايير.
وأشار إلى أن مصادر البلاغات عبر البرامج التي رصدها المركز، والبرامج المرفوعة من أفراد المجتمع عبر خدمة البلاغات التي أتاحها المركز من خلال موقعه الإلكتروني، والإحالات من الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.
وحث المركز كافة الأفراد المستفيدين على أهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني لدى المركز قبل التسجيل بها، داعيًا الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلى المبادرة لإصدار التراخيص اللازمة بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته.