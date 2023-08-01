شهر أمام الأجانب لعودة مواشيهم إلى دولهم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قرب انتهاء المهلة المحددة لعودة المواشي المملوكة للأجانب إلى دولهم، داعية الملاك إلى الاستفادة من الشهر الأخير المتبقي على انتهاء المهلة والتي تنتهي في 31 أغسطس 2023.
وشددت الوزارة على ضرورة الإسراع بعودة مواشيهم قبل انتهاء المهلة الأخيرة، تفاديًا لتطبيق الإجراءات المُعلنة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ فور انتهاء المهلة في تطبيق الإجراءات المُعلنة بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم، وتتضمن تلك الإجراءات: إلغاء جميع تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، إضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي.