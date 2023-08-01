نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > شهر أمام الأجانب لعودة مواشيهم إلى دولهم
01/08/2023   2:01 م

شهر أمام الأجانب لعودة مواشيهم إلى دولهم

+ = -
35

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قرب انتهاء المهلة المحددة لعودة المواشي المملوكة للأجانب إلى دولهم، داعية الملاك إلى الاستفادة من الشهر الأخير المتبقي على انتهاء المهلة والتي تنتهي في 31 أغسطس 2023.

وشددت الوزارة على ضرورة الإسراع بعودة مواشيهم قبل انتهاء المهلة الأخيرة، تفاديًا لتطبيق الإجراءات المُعلنة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ فور انتهاء المهلة في تطبيق الإجراءات المُعلنة بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم، وتتضمن تلك الإجراءات: إلغاء جميع تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، إضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي.

شهر أمام الأجانب لعودة مواشيهم إلى دولهم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885268825.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com