“ريف” يستهدف إنتاج 7.5 ألف طن عسل سنوياً

أكد الأمين العام لبرنامج “ريف” غسان بكري، أن البرنامج يستهدف الوصول بإنتاج قطاع العسل إلى 7.5 ألف طن عام 2026م، وذلك عن طريق الاعتماد على التقنيات الحديثة في تربية النحل وإنتاج العسل، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاجية، ورفع الجودة.
وأوضح بكري أن قطاع العسل حقّق في العام الحالي إنتاجاً وصل إلى 3.7 ألف طن في السنة، بزيادة بلغت 49%، وحقق قطاع الورد والنباتات العطرية إنتاجاً كبيراً بلغ 651 مليون وردة، بزيادة 33%.
وبلغ إنتاج قطاع الفواكه للعام الحالي 90 ألف طن، بزيادة بلغت 22%، وارتفع إنتاج قطاع المحاصيل البعلية بنسبة 17% بـ 33 ألف طن، فيما بلغ إنتاج قطاع البن السعودي “كرز أحمر” 7 آلاف طن ، بزيادة بلغت 16%.
وأشار البرنامج إلى أنه حقق تقدماً ملحوظاً في توفير إمدادات غذائية محلية مستقرة، أسهمت في تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي في عددٍ من المنتجات الزراعية، من خلال زيادة وتنويع الإنتاج الزراعي المحلي؛ مما ساهم في استقرار الإمدادات بالسوق المحلية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج “ريف” يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير البرنامج من خلال استثمار الفرص والموارد المتاحة، والاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية، إلى جانب عدد السكان.