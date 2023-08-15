الاتفاق يرد على رونالدو بسبب “النصر بمن حضر”

أعاد حساب نادي الاتفاق تغريدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مواجهة الفريقين في الجولة الافتتاحية لدوري روشن، قائلا فيها: “النصر بمن حضر”.
واستهل فريق النصر رحلته في دوري روشن السعودي، بالخسارة بهدفين مقابل هدف أمام الاتفاق في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وقال الحساب الرسمي للاتفاق على منصة إكس “تويتر” سابقاً ردًا على رونالدو: “عندما يكون في صفوفك فارس، يأتيك النصر”.
وكان رونالدو كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس “تويتر سابقًا”: “النصر بمن حضر” في إشارة لغياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن الفريق في مواجهة الإثنين؛ بسبب المشاركة في نهائي كأس الملك سلمان للأندية. وفق “سبورت 24”.