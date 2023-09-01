مالكوم: تعاهدنا على صنع الفارق في الشوط الثاني

أكد البرازيلي مالكوم نجم فريق الهلال أن فريقه حقق فوزًا مستحقًا بعد مباراة صعبة وأمام فريق قوي.
وحول الهلال تأخره 1-3 إلى فوز مثير بنتيجة 4-3 في مباراة الكلاسيكو التي جرت بينهما الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.
وقال مالكوم في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن اللاعبين عملوا خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني على العودة، وهو ما فتح الباب أمامهم لتحقيق العودة الكاملة وتحقيق الفوز، مضيفا: “الآن أمامنا الفرصة للراحة في فترة التوقف الدولي وسنعود بعدها أقوى”. وفق “سبورت 24”.
وعن سر انسجامه سريعًا مع الهلال قال مالكوم، إن هذا الأمر يعود الفضل فيه للدور الكبير من جانب المدير الفني واللاعبين والإدارة في دعمه ومساعدته وهو ما ساهم في انسجامه سريعًا، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له تحقيق الفوز وليس تسجيل الأهداف على مستوى الشخصي.