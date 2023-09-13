بقيادة “كاوست”.. “تحالف فليت” يحتفل مع شركاء النجاح

احتفل تحالف تقنية الوقود ومحركات الاحتراق ومواد التشحيم (FLEET)، الذي تقوده جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) وبرنامج استدامة الطلب على البترول (OSP)، بإنجازاته للعام 2022/2023.
وشملت الإنجازات الأخيرة الريادة في اعتماد الحافلات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، بصفتها مسارًا فعالاً نحو نظام نقل عام أنظف وخالٍ من الانبعاثات في المملكة، وذلك بمشاركة “أرامكو، والبحري، وباسيفيك جرين، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، وتويوتا”.
كما احتفل أعضاء التحالف بالنجاح في عملية دمج الوقود الإلكتروني المتجدد مع الوقود الأحفوري التقليدي، الذي من شأنه أن يقلل من البصمة الكربونية الناتجة عن القيادة اليومية للمركبات، إضافة إلى جهود التحالف الفريدة لسد الفجوة بين قادة الصناعة والخبراء الأكاديميين والهيئات الحكومية لتمكين قطاع نقل أنظف.
وانضمت شركتا “فيراري” و”لوبريف” الرائدتان عالمياً في مجال التصنيع كعضوين جديدين في التحالف، حيث أعرب الرئيس التنفيذي لفيراري إرنستو لاسالاندرا عن سعادته بالانضمام إلى التحالف، مشيراً إلى أن ذلك يسهِّل من استكشاف الحلول المحايدة تقنيًا والمتعلقة بالوقود ومواد التشحيم.
كما عبّر مدير المبيعات والتسويق في “لوبريف” وليد مراد عن فخره بالانضمام إلى فليت الذي يعكس التزام الشركة تجاه البحث والتطوير وتطوير رأس المال البشري والتقنيات الجديدة.
بدورها، أكدت كبيرة المهندسين في برنامج OSP زينب ناصف، أن البرنامج يهدف إلى العمل مع شركائه في التحالف لتنويع قطاع النقل من خلال تطوير التقنيات، واستكشاف سبل تحسين الوقود في وسائل النقل عبر تشجيع تجربة مزيج الوقود، مشيرةً إلى أن البرنامج يعمل على سد الفجوة بين الأبحاث والمستخدمين النهائيين لتسريع تطويرها وتطبيقها في أرض الواقع. وفق “أخبار 24”.
فيما أعرب المؤسسان المشاركان لتحالف “فليت” من مركز أبحاث الاحتراق النظيف في كاوست البروفيسور ماني ساراثي، والبروفيسور عامر فاروق، عن سعادتهما بإكمال جميع المشاريع الستة في الدورة الأولى بنجاح، وتقييم تكلفة البنزين من الميثانول في السوق الأوروبية، واختبار مزيج الوقود، وإجراء دراسة استخدام الحافلات التي تعمل بوقود الهيدروجين النظيف في المملكة.