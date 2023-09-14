“الأرصاد”: لا صحة لتأثر المملكة المباشر بالأعاصير

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، (الخميس)، إن كل ما يتداول من أخبار عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيحة، ولا تتجاوز الإثارة الإعلامية.
وأوضح أن المملكة تطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية، وتأثيرها المباشر غير وارد، مؤكداً على أهمية أخذ المعلومات من مصدرها.
وكان المركز الوطني للأرصاد أكد قبل يومين، عدم تأثر أجواء المملكة بشكل مباشر بالعاصفة دانيال، مضيفاً أنه يراقب آخر مستجدات هذه العاصفة. وفق “أخبار 24”.
وفي وقت سابق، توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس (الخميس)، أن تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، استمراراً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تحد من الرؤية الأفقية، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.