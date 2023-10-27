فيليبي: علينا “محاسبة” أنفسنا

أعرب لويس فيليبي مدافع الاتحاد عن تفهمه لحالة الغضب من الجماهير بعد التعادل أمام الحزم وهو التعادل الثالث في آخر 4 مباريات بالإضافة إلى خسارة أمام الأهلي في الديربي.
وقال فيليبي في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن فريقه يحاول تقديم أفضل ما لديه من أجل إرضاء الجماهير الذين يدرك غضبهم بعد هذه النتائج.
وأضاف: “علينا محاسبة أنفسنا من أجل الظهور بمستوى أفضل من أجل استعادة الانتصارات”.
وواصل نادي الاتحاد نزيف النقاط، بالتعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة (2-2) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وفق “سبورت 24”.
سجل هدفي الاتحاد كريم بنزيما في الدقيقة (26) وحسن كادش في الدقيقة (81)، فيما أحرز هدفي الحزم محمد الثاني عند الدقيقة (63) وفايز سليماني عند الدقيقة (86).
بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.