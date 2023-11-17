“خلود” تنال “الماجستير” بعد عامين من “وفاتها”

حصلت الطالبة خلود بتوا، على الماجستير بعد وفاتها بعامين، وذلك بفضل إصرار مشرفتها الدكتورة فاطمة محمد علي بكلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، على استكمال حلم طالبتها.
وقالت الدكتورة فاطمة لـ”أخبار 24″، إن الطالبة خلود وصلت إلى مراحل متقدمة من رسالتها، وكانت تسبق الوقت المخصص لتسليم الماجستير، قبل وفاتها، مشيرة إلى أنها كانت تسعى لتحقيق حلمها بالحصول على الماجستير.
وأشارت إلى أن الطالبة ظهر عليها الإعياء والتعب خلال العمل على الملاحظات والتعديلات النهائية للبحث، وبعد أسبوعين من الفحوصات توفيت، لتترك الماجستير قبل خطوة واحدة وهي المناقشة.
وأوضحت أنها حاولت على مدى عامين للحصول على موافقة الكلية لمناقشة الرسالة بدلاً من طالبتها الراحلة، موضحةً أنه بعد تعيين عميدة جديدة للكلية، وافقت على هذه الخطوة بعد استشارة عمادة الدراسات العليا. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة المناقشة، بحضور عدد كبير من أهل الطالبة الراحلة وزميلاتها في الدراسة من طالبات البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، وأصدرت اللجنة توصيتها بمنح الدرجة العلمية للطالبة، وتم مناقشة الرسالة التي تناولت “تأثير مستخلص القهوة الخضراء على زيادة وزن الجسم” أول أمس الأربعاء.