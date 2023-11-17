نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “خلود” تنال “الماجستير” بعد عامين من “وفاتها”
17/11/2023   9:47 م

“خلود” تنال “الماجستير” بعد عامين من “وفاتها”

+ = -
65

حصلت الطالبة خلود بتوا، على الماجستير بعد وفاتها بعامين، وذلك بفضل إصرار مشرفتها الدكتورة فاطمة محمد علي بكلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، على استكمال حلم طالبتها.

وقالت الدكتورة فاطمة لـ”أخبار 24″، إن الطالبة خلود وصلت إلى مراحل متقدمة من رسالتها، وكانت تسبق الوقت المخصص لتسليم الماجستير، قبل وفاتها، مشيرة إلى أنها كانت تسعى لتحقيق حلمها بالحصول على الماجستير.

وأشارت إلى أن الطالبة ظهر عليها الإعياء والتعب خلال العمل على الملاحظات والتعديلات النهائية للبحث، وبعد أسبوعين من الفحوصات توفيت، لتترك الماجستير قبل خطوة واحدة وهي المناقشة.

وأوضحت أنها حاولت على مدى عامين للحصول على موافقة الكلية لمناقشة الرسالة بدلاً من طالبتها الراحلة، موضحةً أنه بعد تعيين عميدة جديدة للكلية، وافقت على هذه الخطوة بعد استشارة عمادة الدراسات العليا. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة المناقشة، بحضور عدد كبير من أهل الطالبة الراحلة وزميلاتها في الدراسة من طالبات البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، وأصدرت اللجنة توصيتها بمنح الدرجة العلمية للطالبة، وتم مناقشة الرسالة التي تناولت “تأثير مستخلص القهوة الخضراء على زيادة وزن الجسم” أول أمس الأربعاء.

“خلود” تنال “الماجستير” بعد عامين من “وفاتها”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885279113.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com