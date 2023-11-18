“الإجازات” ترفع الحوادث “15 %”

كشفت الهيئة العامة للطرق، أن الحوادث المرورية تزداد بنحو 15 في المئة في الإجازات، عن غيرها من أيام السنة.
وشددت الهيئة، على أهمية التقيّد بتعليمات السلامة، وربط حزام الأمان، سواءً للسائق أو بقية الركاب، مع أهمية الالتزام بالسرعة النظامية، وتجنب استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة.
وأكدت على أهمية وضع الأطفال في كراسيهم المخصصة، لما لذلك من أثر كبير على سلامتهم، خصوصاً أثناء الحوادث، منوهة إلى ضرورة فحص الإطارات ومختلف أدوات المركبة للتأكد من سلامتها، مع التأكد من توافر كل أدوات السلامة فيها.
ونبهت هيئة الطرق، إلى أهمية أخذ قسط كافٍ من النوم قبل السفر، محذرةً من القيادة أثناء الأمطار.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق اعتُمدت من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي؛ بهدف تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، كما تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030. وفق “أخبار 24”.