وزير الرياضة: تحولنا “مستمر”

قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، إن عصر التغيير قادم وتحولنا مستمر، وذلك بعد لحظات من فوز السعودية بتنظيم معرض إكسبو 2030.
وقدم وزير الرياضة تهنئته لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وقال، “السعودية وطن الريادة وملتقى العالم”.
وكتب الفيصل عبر حسابه في منصة “إكس”: “عصر التغيير قادم، وتحولنا مستمر، فخور ومتحمس لدعوة العالم إلى عاصمتنا من أجل إكسبو 2030”. مضيفاً: “فرصة غير مسبوقة لتسريع رحلتنا نحو المستقبل، وسنمهد الطريق للأجيال القادمة للتمتع بغدٍ أفضل”.وفق “سبورت 24”.
ونجحت العاصمة السعودية “الرياض” في الفوز بتنظيم الحدث العالمي الكبير بعد اكتساح كبير لمدينتي روما الإيطالية، وبوسان الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية.