سمو محافظ الخرج يرعى توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية لتجمع الرياض الصحي الأول

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي والمدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الأستاذ فهد الممخور وقيادات تجمع الرياض الصحي الأول.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الخدمات الصحية والجهود القائمة والخطط المستقبلية لخدمة المرضى ورفع مستوى الأداء.
بعد ذلك رعى سمو محافظ الخرج توقيع تجمع الرياض الصحي الأول بعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وغرفة الخرج، وشركة اهتمام العقارية بتطوير قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج، و الوقف الخيري لعائلة آل فواز وآل جمعة وذلك بتأمين جهاز قارئ الأشعة لمركز صحي اليمامة.
وقد وقع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي مع كل من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطلحي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، والاستاذ خالد العنقري النائب الثاني لرئيس غرفة الخرج، والأستاذ عبدالله العسكر رئيس مجلس إدارة شركة اهتمام العقارية ، والاستاذ محمد الجمعة ممثل الوقف الخيري لعائلة آل فواز وآل جمعة.
وفي الختام كرم سمو المحافظ شركة اهتمام العقارية و الوقف الخيري لعائلتي آل فواز وآل جمعة نظير جهودهم المقدمة في المسؤولية المجتمعية للقطاع الصحي بمحافظة الخرج .