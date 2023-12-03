اتفاقية “لتسريع” معالجة بلاغات “البنية التحتية”

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية تعاون، مع شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار”، بهدف رفع سرعة معالجة بلاغات البنية التحتية.
وتستهدف الاتفاقية تسريع وتيرة إنجاز الأعمال المتعلقة بمعالجة بلاغات البنية التحتية وتحقيق التنسيق الكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص، ذلك بهدف خدمة ساكني المدن وزائريها وتحسين جودة الحياة بها.
كما تهدف إلى تسهيل معالجة البلاغات التي تصل إلى الوزارة والمتعلقة بالبنية التحتية داخل النطاق العمراني، وتحقيق سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءتها وجودتها.
وتعزز هذه الاتفاقية الحوكمة من خلال تحديد المسؤوليات بين الأطراف المعنية في معالجة البلاغات، والعديد من الأحكام العامة الأخرى التي ستسهم في تنظيم سير العمل، وضمان تحقيق أفضل النتائج في معالجة البلاغات.
ووقّع الاتفاقية من جانب الوزارة، وكيل شؤون التحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد بن عبد الله العتيبي، فيما وقعها عن الشركة نائب الرئيس للبنية التحتية المهندس عبدالله بن يوسف اليوسف.
ويأتي ذلك ضِمن جهود المبادرة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية بالمدن، والتي تتبناها الوزارة لرفع مستوى جودة الحياة والمساهمة في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية. وفق “أخبار 24”.
ووقعت الوزارة خلال الفترة الماضية، عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة وغير الربحية والمؤسسات المالية والبنوك، بغية تطوير البنى التحتية للمدن السعودية وتحسين جودة الحياة بها من خلال رفع جودة الخدمات البلدية والسكنية ومعالجة التشوهات البصرية لتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة.