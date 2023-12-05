وظائف بـ “الخارجية” في 3 سفارات

كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة (رجال – نساء) للعمل فـي سـفارات المملكة في كل من كانبرا، والرباط، ومورونـي.
وأوضحت أن الوظائف تتضمن: أخصائيا أمنيا، وظيفة إدارية مساندة، مترجم لغة إنجليزية، مترجم لغة فرنسية، باحثا قانونيا، سكرتيرا تنفيذيا، أخصائي علاقات عامة، مشرف حاسب آلي، مشيرة إلى أن الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة، حيث يستمر التقديم حتى 10 ديسمبر الجاري.
ويشترط في المتقدم: أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفـة وفـق التخصصات الموضحة وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً)، إضافة إلى معادلة المؤهل إذا كان من خارج المملكة، وإجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (5) في اختبار (ILETS) أو ما يعادلها في اختبار (TOFEL)، أو اللغة الفرنسية، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإدارة إلى أن المزايا المالية تتضمن: أجرا شهريا، وبدل سكن، وتأمينا طبيا، وتذاكر سنوية، وبدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج، وبدلات أخرى.