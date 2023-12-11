“5 تخصصات” بجامعة الجوف بتصنيف “شنغهاي”

دخلت 5 تخصصات في جامعة الجوف ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات لعام 2023م من بينها 4 تخصصات جديدة شملت تخصص علوم الطاقة والهندسة الذي احتلت الجامعة فيه المرتبة 201 عالميًا وتخصص طب الأسنان في المرتبة 201 عالميًا.
وأضافت الجامعة أن التخصصات الجديدة شملت أيضا تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونيات وتخصص الرياضيات في المرتبة 401 عالميًا، إضافة إلى تقدم تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية إلى المرتبة 201 عالميًا.
وأكد رئيس الجامعة، محمد الشايع، أن هذه الإنجازات تأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة، مضيفا أن الجامعة تمضي نحو تعزيز هذه المكتسبات والسعي نحو تحقيق مكتسبات أكبر، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن جامعة الجوف مصنفة عالميًّا في تصنيف الـ”QS”، وتصنيف التايمز وتصنيف شنغهاي.