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جديد المحليات > “الداخلية” تعزز قدرات المرأة بدورات “أمنية”
11/12/2023   7:09 م

“الداخلية” تعزز قدرات المرأة بدورات “أمنية”

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عززت وزارة الداخلية، قدرات المرأة السعودية، من خلال عقد 7 دورات أمنية تأهيلية عقدتها الوزارة خلال عام 2023، ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون العسكرية.

وأوضحت الوزارة أن الدورات خصصت لمنسوبي ديوان وزارة الداخلية، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والمديرية العامة لحرس الحدود، وقوات أمن المنشآت، وكلية الملك فهد الأمنية.

وتلقت المنسوبات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بها وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، وتجاوزت القياديات المسجلات في المنصة الوطنية 368 قيادية.

يأتي ذلك في إطار مواكبة الوزارة لتطلعات القيادة لتعزيز مشاركة المرأة في الجانب الأمني، والحصول على التمكين والتأهيل للمشاركة في مهام الوزارة المتعددة لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المملكة.

وزارة الداخلية تعزز قدرات المرأة السعودية بـ7 دورات أمنية

وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تعزز قدرات المرأة بدورات “أمنية”

جديد المحليات
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