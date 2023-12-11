تعمل وزارة الصناعة و الثروة المعدنية على تحسين إجراءات الإعفاءات الجمركية ، حيث سعت لاستطلاع وأخذ مرئيات القطاع الخاص، من خلال نشر خدمة عبر “منصة صناعي” لتلقي المرئيات حول قائمة البنود الجمركية التي تم تقييدها وإعفاؤها من الرسوم الجمركية المرتبطة بمدخلات الصناعة.
ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص للمشاركة في تقديم مرئياتهم بشأن تأييد أو عدم تأييد رفع التقييد على بنود القائمة لتتمكن من استكمال العمل على مشروع تحسين الإجراءات الخاصة بالإعفاءات الجمركية وتمكين القطاع الخاص من خلال رفع مستوى تنافسية المنتجات الوطنية. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقدم خدمات الإعفاء الجمركي والتي تُمكن المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية منذ إصدار الترخيص الصناعي بموجب قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال إعفائها من الضريبة (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد التامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.