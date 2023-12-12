نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “إم بي سي” تحدد سعر الطرح عند 25 ريالاً للسهم
12/12/2023   10:31 ص

“إم بي سي” تحدد سعر الطرح عند 25 ريالاً للسهم

+ = -
43

أكدت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة “مجموعة إم بي سي” بنجاح وتحديد السعر النهائي بـ25 ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت نحو 66 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأفادت الشركة، في بيان مشترك مع الشركات الأخرى التي تدير الاكتتاب والطرح العام لأسهم الشركة، أن مرحلة اكتتاب الأفراد ستنطلق بعد غد على أن تنتهي في يوم الاثنين المقبل، وسيتم تخصيص 3.3 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المجموعة قد كشفت مؤخرا عن طرح 33.25 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودية الرئيسية، وفتحت فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر في نهاية نوفمبر الماضي.

“إم بي سي” تحدد سعر الطرح عند 25 ريالاً للسهم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885281324.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com