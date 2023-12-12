“إم بي سي” تحدد سعر الطرح عند 25 ريالاً للسهم

أكدت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة “مجموعة إم بي سي” بنجاح وتحديد السعر النهائي بـ25 ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت نحو 66 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
وأفادت الشركة، في بيان مشترك مع الشركات الأخرى التي تدير الاكتتاب والطرح العام لأسهم الشركة، أن مرحلة اكتتاب الأفراد ستنطلق بعد غد على أن تنتهي في يوم الاثنين المقبل، وسيتم تخصيص 3.3 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المجموعة قد كشفت مؤخرا عن طرح 33.25 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودية الرئيسية، وفتحت فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر في نهاية نوفمبر الماضي.