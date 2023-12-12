أرباح نقدية لمساهمي “غازكو”

قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023، لعدد أسهم مستحقة للأرباح يبلغ 75 مليون سهم.
وأوضحت “غازكو” في بيان لها على “تداول”، أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية بلغت 10%، بما يعادل ريالا واحدا للسهم، حيث بلغ إجمالي المبلغ الموزع 75 مليون ريال.
وأكدت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم تكون بنهاية تداول يوم الأحد 2024/01/14م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مبينة أن توزيع الأرباح سيتم بتاريخ 2024/01/28.
وأوصت مساهميها بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب -غير المقيمين- يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، وتخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.