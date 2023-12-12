“أطلس الأعمال”.. دعم لـ”الصغيرة والمتوسطة”

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، النسخة الجديدة من منصة “أطلس الأعمال”، تحتوي على مجموعة من المزايا الفريدة، تشمل البيانات المتعددة والموثوقة والمحدثة لدعم المنشآت، وصولًا إلى تحليلات متقدمة ورؤية متكاملة لفهم حجم السوق وتطوراته.
وتدعم المنصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال الحصول على أبرز مؤشرات الأعمال حسب المناطق والقطاعات والمنتجات، وذلك في صورة رسوم بيانية وخرائط تفاعلية ومؤشرات رئيسية وغيرها، ما يتيح للمستخدمين فهم البيانات بسهولة ويسر، ويُمكّنهم من اتخاذ قرارات إستراتيجية ومعرفة اتجاهات السوق.
وتستهدف المنصة فئة واسعة من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة ببدء أنشطة تجارية جديدة، أو التوسع بالأنشطة الحالية ورواد الأعمال والأفراد الراغبين ببدء أعمال ريادية، أو أعمالهم الريادية الحالية للاستفادة من المؤشرات والبيانات بشكل فعال وموثوق في مختلف القطاعات. وفق “أخبار 24”.
ويسهم ذلك في تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقدير أعمالهم واستخدامها في تحليل الأداء ومعالجة التحديات واكتشاف المجالات الناشئة والأسواق غير المستغلة وللاستفادة من مزايا المنصة، وذلك من خلال زيارة رابط المنصة الإلكتروني، والذي يمكن من خلاله الاطلاع على جميع البيانات في مجال الأعمال، والتي تساعد في اتخاذ القرارات ومعرفة اتجاهات السوق.