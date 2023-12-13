فلومينينسي البرازيلي يصل “جدة”

وصلت بعثة فريق فلومينينسي البرازيلي إلى جدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023.
انطلقت أمس، الثلاثاء، منافسات بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، والمقامة في جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023 بحفل مبهر.
وقصّ فريق الاتحاد مشواره بكأس العالم للأندية المقام بجدة بالفوز بـ”ثلاثية نظيفة” على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء.
ويشارك في البطولة الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث يشارك إلى جانب نادي الاتحاد كل من: أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي. وفق “سبورت 24”.
وتقام منافسات البطولة على ملعبَيْ مدينتَي الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل خلال الفترة من 12- 22 ديسمبر الجاري، فيما سيقام النهائي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.