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جديد المحليات > “مناقصة” لاستيراد 715 ألف طن قمح
14/12/2023   1:35 م

“مناقصة” لاستيراد 715 ألف طن قمح

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طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي المناقصة الرابعة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 715 ألف طن للتوريد خلال الفترة من فبراير إلى مايو المقبل.

ولفت محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، أحمد الفارس، إلى أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد 12 باخرة، بواقع 4 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان. وفق “أخبار 24”.

“مناقصة” لاستيراد 715 ألف طن قمح

جديد المحليات
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