“الفائدة” و”المخزونات” تصعدان بالنفط

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم (الخميس)، لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة بدعم من سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيبدأ خفض تكاليف الاقتراض في 2024.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 74.72 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتاً أو 0.7% إلى 69.95 دولار.
وتؤدي الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، كما أدت هذه الإشارات إلى انخفاض الدولار مما يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج. وفق “أخبار 24”.
وكانت الأسعار قد ارتفعت في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد الهجوم على ناقلة في البحر الأحمر، فيما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة سحبت كمية أكبر من المتوقع قدرها 4.3 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع انخفاض الواردات.