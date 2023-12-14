“735 مليوناً” قروض من “التنمية الزراعية”

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عدداً من القروض التنموية والاستثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بقيمة بلغت أكثر من 735 مليون ريال، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال هذا العام قرابة 6.5 مليار ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، منير السهلي، أن القروض المعتمدة تنوعت بين قروض تنموية متنوعة للمزارعين في عدة مناطق في أنحاء المملكة، وتمويل الاستثمار في قطاعات متعددة منها مشروعات الدواجن مثل إنتاج دجاج لاحم، وأمهات الدواجن، ومشروع مسلخ آلي للدواجن، وتوسعة مشروع فقاسة.
وأضاف أن المشروعات شملت أيضاً: البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وتصنيع التمور ومشتقاتها التحويلية، وتمويل مستودعات التبريد، وتمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، وتمويل مشروع إنتاج لحوم حمراء ضمن برنامج الاستثمار الزراعي بالخارج. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن المجلس أقر الأهداف السنوية، واعتمد الميزانية التشغيلية للصندوق، وخطة أعمال الصندوق للعام المالي المقبل 2024م، ومستهدفاتها في التنمية الزراعية، ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، وبحث مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.