وظائف بـ”الحرس الوطني”

كشفت وزارة الحرس الوطني عن رغبتها بشغل عدد من المهن الشاغرة على سلم أعضاء هيئة التدريس بمسمى أستاذ مساعد، محاضر وعدد من المهن الشاغرة بالمراتب “السادسة، السابعة، الثامنة” بمسمى “داعية مساعد، داعية، داعية ممارس”.
وأوضحت الوزارة أن شروط التعاقد، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم مع ضرورة إرفاق شهادة المعادلة وفق التخصص المرتبط بالوظيفة وبتقدير جيد جداً انتظام.
كما يشترط ترابط امتداد التخصص خلال مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، ويرفق سجل أكاديمي بالمقررات التي درسها وتكون شهادته العلمية بأحد تخصصات الدراسات الاستراتيجية بالإدارة العامة للعلوم النفسية والإعلام والعلوم الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
ويتطلب للترشيح اجتياز المقابلة الشخصية في كلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقادة والأركان وفق المعايير المعتمدة من المجلس العلمي، وأن يكون حسن السيرة واللياقة الصحية، وأن لا يكون صدر بحقه قرار فصل من الخدمة بالدولة لسبب تأديبي أو لعدم صلاحية بالعمل.