تأهيل وتوظيف “1000” شاب وفتاة بـ”الترفيه”

يستهدف ملتقى التوظيف للبرنامج التأهيلي، الذي أطلقته الهيئة العامة للترفيه، اليوم بالرياض، حديثي التخرج والباحثين عن العمل، حيث شهد عقد مجموعة من اللقاءات التعريفية مع الشركات المشاركة، وعدداً من المقابلات الشخصية، بالتعاون مع نخبة من الشركات العاملة في قطاع الترفيه.
وتضمن البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف، عدة برامج تصل مدة كل واحد منها إلى 12 شهرا، بالتعاون مع جامعات وأكاديميات عالمية، ويستهدف 1000 طالب، يتم تدريبهم على التخصص في مجالات إدارة الوجهات الترفيهية، وإدارة الصحة والسلامة والتشغيل في الفعاليات، وتصميم التجربة الترفيهية، إضافة إلى عدد من التخصصات الإضافية.
وتستمر الهيئة من خلال برامجها ومبادراتها في تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية في القطاع؛ عبر مجموعة من البرامج التعليمية والتدريبية، مثل برنامج قادة الترفيه، وبرنامج زمالة الترفيه، والدورات القصيرة، والمنصة التدريبية الإلكترونية، بالتعاون مع عدد من الجامعات والأكاديميات العالمية المتخصصة في قطاع الترفيه ومجالاته المتعددة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن ملتقى التوظيف للبرنامج التأهيلي يندرج تحت مبادرة صنّاع السعادة التابعة للهيئة، بعدد من البرامج وورش العمل الهادفة لتنمية القطاع الترفيهي، وزيادة التوظيف في القطاع، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.