أدى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وكان الديوان الملكي نعى الأربعاء الماضي الأمير بندر بن محمد، وهو أحد الرؤساء التاريخيين لنادي الهلال ويشتهر بكونه الرئيس الذهبي للنادي.
كما أدى الصلاة على الفقيد الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وجمع من الأمراء والمواطنين. وفق “أخبار 24”.