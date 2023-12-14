“تاسي” يتخطى 11500 نقطة بعد 15 أسبوعاً

تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية خلال جلسة اليوم (الخميس) إيجابياً بزيادة الطلب عليها وتوافر السيولة المتاحة للتداول التي تخطت 8 مليارات ريال، ليقفز المؤشر الرئيسي (تاسي) فوق مستوى 11500 نقطة للمرة الأولى في الـ15 أسبوعاً الأخيرة، أي منذ نهاية تعاملات 30 أغسطس الماضي عندما بلغت قراءته 11543 نقطة، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الأربعاء).
وبدعم زيادة الطلب وتحسن الأسعار، سجل المؤشر (تاسي) نهاية جلسة اليوم الزيادة السابعة له على التوالي متخطياً 11500 نقطة وصولا إلى 115942.93 نقطة في مقابل 11401.47 نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 141.46 نقطة نسبتها 1.24% وهي أكبر زيادة منذ منتصف الشهر الماضي، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 1064 نقطة، نسبتها 10.16 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات عام 2022 البالغة 10478 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة المتداولة بنسبة 58 % إلى 8.2 مليار ريال، في مقابل 5.2 مليار أمس، فيما صعدت الكمية المتداولة 52 % إلى 309 ملايين سهم، في مقابل 203 ملايين، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 14 % إلى 460 ألف صفقة في مقابل 402 ألف، قفز معها متوسط الصفقة إلى 671 سهماً بزيادة 33 %.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 230 شركة، ارتفعت أسهم 114 شركة منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 95 شركة، واستقرت أسهم 21 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.090 تريليون ريال بزيادة قدرها 57 بليونا نسبتها 0.52%.
أما أبزر الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم البلاد السوق بعد ارتفاع سعره 10 % وصولا إلى 41.45 ريال من تداول 6.3 مليون سهم، تلاه سهم ساكو بارتفاع 5.83 % إلى 29.95 ريال، ثم سهم مرنة بزيادة 4.81 % إلى 11.32 ريال.
في المقابل تكبّد سهم عناية أكبر خسارة، بعد تراجع سعره 4.50 % هبوطا إلى 14.42 ريالاً، تلاه سهم بوبا العربية بخسارة 2.88 % إلى 209.20 ريال، تبعه سهم الآمار بخسارة 2.83 % إلى 99.50 ريال، وسجل سهم الراجحي أكبر سيولة متداولة بلغت 881 مليون ريال ارتفع سعره خلالها 3.61 % إلى 83.20 ريال، تبعه سهم أرامكو السعودية بسيولة 666 مليون ريال، ارتفع سعره خلالها 0.30 % إلى 32.90 ريال. وفق “أخبار 24”.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية نجد تراجع مؤشرها (نمو حد أعلى) نهاية جلسة اليوم بنسبة 1.31 % تعادل 311 نقطة، هبوطاً إلى 23421 نقطة في مقابل 23732 نقطة أمس، فيما انخفضت السيولة المتداولة في السوق الموازية 81 % إلى 20 مليون ريال في مقابل 106 ملايين.