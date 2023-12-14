تعاون “أمني” بين المملكة وإيطاليا

عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا ماتيو بيانتدوزي، شهدت توقيع خطة تعاون لعدد من المبادرات والمشروعات بين داخليتَي البلدين.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن الجلسة ناقشت مسارات التعاون الأمني القائم بين الوزارتين، في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الصديقين.
حضر جلسة المباحثات، التي عُقدت بمقر وزارة الداخلية السعودية بالرياض، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، فيما حضر من الجانب الإيطالي سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة روبيرتو كانتوني، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية الإيطالية. وفق “أخبار 24”.