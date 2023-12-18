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جديد المحليات > اختتام “نيران الشمال” السعودي الأمريكي
18/12/2023   9:24 م

اختتام “نيران الشمال” السعودي الأمريكي

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اختتمت القوات البرية السعودية، وقوة “سبارتن” الأمريكية، مناورات تمرين المدفعية “نيران الشمال” بالمنطقة الشمالية، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات، ورفع كفاءة التدريب المشترك بين القوتين.

ونُفذ في اختتام مناورات التمرين، عدد من الفرضيات القتالية باستخدام الذخيرة الحية؛ وذلك في حضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد الجهني، والقائد العام لقوة “سبارتن اللواء مايكل ليني.

ويأتي ذلك بعد عدة أشهر من انطلاق تدريب “عزم النسر 23” بقيادة القوات السعودية، وبمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال الدفاع الجوي الصاروخي.

شهد التدريب فرضيات قتالية باستخدام الذخيرة الحية

شهد التدريب فرضيات قتالية باستخدام الذخيرة الحية

شهد التدريب فرضيات قتالية باستخدام الذخيرة الحية

وفق “أخبار 24”.

اختتام “نيران الشمال” السعودي الأمريكي

جديد المحليات
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