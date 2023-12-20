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جديد المحليات > “المراعي” توصي بتوزيع “مليار ريال” أرباحاً
20/12/2023   10:34 ص

“المراعي” توصي بتوزيع “مليار ريال” أرباحاً

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أوصى مجلس إدارة شركة المراعي، بتوزيع مليار ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م.

وأوضحت الشركة في بيان لها على ” تداول” أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية بلغت 10%، فيما بلغ عدد الأسهم المستحقة مليار سهم، بحصة توزيع 1 ريال للسهم.

وأكدت أنه سيتم توزيع الأرباح على مساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سيتم تحديد موعده بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.

وأفادت بأن التوزيعات النقدية للمساهمين الأجانب غير المقيمين، التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو عند قيدها في حساباتهم تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. وفق “أخبار 24”.

“المراعي” توصي بتوزيع “مليار ريال” أرباحاً

جديد المحليات
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