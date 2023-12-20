“السيتي” إلى نهائي “كأس العالم للأندية”

صعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ليواجه فلومينينسي البرازيلي؛ بعدما فاز على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثية نظيفة في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)”.
وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من: ماريوس هويبروتن (بالخطأ في مرماه، وماتيو كوفاتشيتش، وبرناردو سيلفا في الدقائق 45 1 و52 و59 من عمر المباراة.
وعانى بطل أوروبا بعض الشيء بسبب تنظيم الفريق الياباني الرائع في الشوط الأول لكنه تقدم بهدف عكسي من ماريوس هويبراتن في الوقت بدل الضائع.
وجعل ماتيو كوفاتشيتش النتيجة 2-صفر في الدقيقة 52 وبعدها أضاف برناردو سيلفا الهدف الثالث بتسديدة أبدلت اتجاهها ليفرض سيتي سيطرته على اللقاء. وفق “سبورت 24”.
ويتطلع سيتي فريق المدرب بيب جوارديولا، الذي فاز ثلاث مرات فقط في آخر ثماني مباريات سابقة في كل المسابقات؛ ليكون رابع فريق إنجليزي يفوز بكأس العالم للأندية بعد مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.
وسيلتقي سيتي في نهائي البطولة فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل، أما أوراوا فسيلعب على المركز الثالث والرابع في نفس اليوم مع النادي الأهلي المصري.