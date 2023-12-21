نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > “عملية حيوية” تعطّل أدوية “السكري”
21/12/2023   7:02 ص

“عملية حيوية” تعطّل أدوية “السكري”

+ = -
36

على الرغم من معاناة أكثر من نصف مليار شخص حول العالم من مرض السكري من النوع الثاني، فإن العلماء ما زالوا يسعون لتحديد سر الخلل الذي يعطل وظيفة الأنسولين كعلاج متداول للمرض.

وتمكن باحثون من جامعة “كيس ويسترن ريزيرف” الأمريكية، من اكتشاف سبب توقف الأنسولين عن العمل بتأثيره الكامل، حيث أكدوا أن عملية حيوية تعرف باسم “S-nitrosylation” وراء هذا التوقف.

وأوضحت مجلة “ساينس أليرت” العلمية، أن هذه العملية تعمل على تحويل أكسيد النيتريك إلى جزيء مراسل قادر على مشاركة المعلومات بين الخلايا، والذي يستهدف مستقبلات الأنسولين ويعطلها بمساعدة إنزيم “SCAN” العصبي.وفق “أخبار 24”.

“عملية حيوية” تعطّل أدوية “السكري”

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885282197.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com