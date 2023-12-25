الاتحاد يستعيد “كادش” و”حمدالله” في الكلاسيكو

يستعيد الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة مارسيلو جاياردو خدمات الثنائي عبد الرزاق حمدالله وحسن كادش في مواجهة النصر.
ويعزز حمدالله وكادش صفوف الاتحاد في كلاسيكو النصر، بعدما غاب الثنائي عن مواجهة الرائد الماضية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر غداً الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة 17 لدوري روشن السعودي.
ويملك النصر حاليًا 40 نقطة في المركز الثاني مقابل 50 نقطة للهلال متصدر الترتيب الذي لعب مباراة أكثر.
في المقابل تلقى الاتحاد خسارتين متتاليتين أمام ضمك والرائد بالنتيجة ذاتها “1-3” ليتراجع الفريق إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة. وفق “سبورت 24”.