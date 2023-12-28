“327 ” ألف إفصاح لآبار غير “مرخصة”

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إصدار 326,7 ألف شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة في جميع مناطق المملكة عبر بوابة “نماء” الإلكترونية.
وقالت إن هذه الإفصاحات تأتي إنفاذًا للمادة 73 من نظام المياه، التي نصَّت على أنه يُعفَى من الغرامة المقررة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالنظام بعد تمديده لسنة إضافية بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة، أن نحو 88.3 ألف طلب إفصاح تم تقديمها قبل نهاية المهلة في 1445/2/19 هـ، ولا زالت تحت المعالجة، داعيةً أصحابها إلى سرعة استكمال البيانات المطلوبة وفقًا للتعليمات المُرسلة لهم عبر الرسائل النصية، لإصدار شهادات الإفصاح الإلكترونية قبل تاريخ 1445/6/22 هـ، حتى لا يقوم النظام بإلغاء طلباتهم بشكل تلقائي.
وبيّنت الوزارة، أن عملية الإفصاح شملت الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها من آبار الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ولمختلف الأغراض، مشيرة إلى أن منطقة الرياض تصدرت بنحو 51,3 ألف شهادة إفصاح، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 48 ألف شهادة، ومنطقة عسير بنحو 47,8 ألف شهادة إفصاح، بينما بلغت في المدينة المنورة 42.3 ألف شهادة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة، إلى أن منطقة القصيم شهدت إصدار نحو 31.3 ألف شهادة، وفي الشرقية نحو 26 ألف شهادة، وفي حائل تم إصدار نحو 21,3 ألف شهادة ، وفي منطقة الباحة نحو 19,9 ألف شهادة، ومنطقة جازان أصدرت نحو 15,1 ألف شهادة إفصاح، وفي الجوف نحو 10,5 ألف شهادة، وفي تبوك تم إصدار 8839 شهادة، وفي نجران 3224 شهادة، بينما بلغت في الحدود الشمالية 745 شهادةً.
وأكدت الوزارة، أن شهادات الإفصاح التي تم إصدارها تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.